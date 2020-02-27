صحيفة الخليج الإلكترونية الشيخ : نورالدين محمد طويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا أكد الشيخ : نورالدين محمد طويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا , بأن قرار إيقاف تأشيرة العمرة والسياحة للمملكة لهو دليل على سرعة انتباه قيادة المملكة للحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم وزائري المملكة , جراء تفشي فيروس كورونا حول العالم. وأضاف طويل بأن الحفاظ على سلامة وأمن الإنسان مطلب ديني وإنساني، فلا إنسانية بدون حماية الأرواح والممتلكات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ نور الدين الطويل .. إيقاف تأشيرة العمرة والسياحة دليل على سرعة انتباه القيادة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.