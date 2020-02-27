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صحيفة الخليج الالكترونية
تقرير – دحام الجفران العنزي : أكد الصيني “لن”بأن الوضع الصحي في الصين في تحسن مستمر , حيث انخفضت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في حين أرتفعت أعداد الذين تم شفائهم من الفيروس .
وأضاف بأن السلطات الصينية تقدم كافة المعلومات حول الفيروس بكل شفافية ووضوح , حيث تتخذ السلطات إجراءات وقائية لمتابعة كل الحالات المصابة والمشتبه بها في الإصابة.
ونوه “لن” بأن الشعب الصيني يتعاونون بشكل كبير مع السلطات المختصة في الصين لمحاربة “كورونا” , من خلال تقديم المساعدات اللازمة من كافة المدن للمناطق التي سجلت بها حالات الإصابة , بالإضافة لدور الحكومة في الرقابة على أسعار المنتجات لضمان عدم إرتفاعها وتوفيرها بأسهل الطرق للمواطنين.
ونفى لن بأن يكون الفيروس قد خرج من معمل بيولوجي في ووهان , مؤكداً بأن الفيروس لا ينتقل من خلال البضائع الصينية.
وحول الحركة الإقتصادية وتأثيرها على الصين جراء الفيروس , أكد بأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات لمعالجة الآثار وبدء الاقتصاد في التعافي تدريجيا كما بدء العمل في التصدير كما كان وفي العاصمة الصينية بكين تعافى بنسبة ٩٩٪ والتجارة الالكترونية بدأت تأخذ دورا مهما في هذا الجانب.
وقدر “لن” دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين بإرسال المعونات والمساعدات الطبية للصين لمواجهة فيروس كورونا , معتبراً بأن الجميع يعيش في قرية صغيرة , وعرفنا من هم الأصدقاء الحقيقيين وعلى رأسهم السعوديين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصيني “لن” لـ “صحيفة الخليج الالكترونية” نثمن دعم حكومة المملكة لمواجهة “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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