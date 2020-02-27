الصيني “لن” لـ “صحيفة الخليج الالكترونية” نثمن دعم حكومة المملكة لمواجهة “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

تقرير – دحام الجفران العنزي : أكد الصيني “لن”بأن الوضع الصحي في الصين في تحسن مستمر , حيث انخفضت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في حين أرتفعت أعداد الذين تم شفائهم من الفيروس .

وأضاف بأن السلطات الصينية تقدم كافة المعلومات حول الفيروس بكل شفافية ووضوح , حيث تتخذ السلطات إجراءات وقائية لمتابعة كل الحالات المصابة والمشتبه بها في الإصابة.

ونوه “لن” بأن الشعب الصيني يتعاونون بشكل كبير مع السلطات المختصة في الصين لمحاربة “كورونا” , من خلال تقديم المساعدات اللازمة من كافة المدن للمناطق التي سجلت بها حالات الإصابة , بالإضافة لدور الحكومة في الرقابة على أسعار المنتجات لضمان عدم إرتفاعها وتوفيرها بأسهل الطرق للمواطنين.

ونفى لن بأن يكون الفيروس قد خرج من معمل بيولوجي في ووهان , مؤكداً بأن الفيروس لا ينتقل من خلال البضائع الصينية.

وحول الحركة الإقتصادية وتأثيرها على الصين جراء الفيروس , أكد بأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات لمعالجة الآثار وبدء الاقتصاد في التعافي تدريجيا كما بدء العمل في التصدير كما كان وفي العاصمة الصينية بكين تعافى بنسبة ٩٩٪؜ والتجارة الالكترونية بدأت تأخذ دورا مهما في هذا الجانب.

وقدر “لن” دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين بإرسال المعونات والمساعدات الطبية للصين لمواجهة فيروس كورونا , معتبراً بأن الجميع يعيش في قرية صغيرة , وعرفنا من هم الأصدقاء الحقيقيين وعلى رأسهم السعوديين.

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