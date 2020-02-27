بالفيديو .. عريس في البحرين للمدعوين إلى حفل زفافه: السلام باليد فقط

صحيفة الخليج الالكترونية نبه عريس في البحرين المدعوين إلى حفل زفافه أن يكون السلام باليد فقط، وذلك خشية انتشار العدوى بفيروس كورونا. وأظهر مقطع فيديو، لافتة تم تعليقها في ‏مكان استقبال العريس للمدعوين، كُتب عليها “لسلامتكم ‏وسلامتنا.. السلام باليد فقط”.

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وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء ‏تسجيل 7 حالات جديدة مصـابة بفيروس كورونا، ‏ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33 ‏حالة، مبينة أن معظم الحالات المكتشفة قادمة ‏من إيران‎.

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