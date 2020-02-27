الأرصاد المصرية تزف بشرى للمواطنين بشأن الطقس

جاء ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية موجة طقس سيئة، وسقوط أمطار بشكل غزير على أغلب المحافظات المصرية.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأضاف الخبراء أن طقس الغد تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، وسيكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا.

كما توقع خبراء الهيئة أن يسوط طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصيد نهارا، وأن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.4:1.8 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.3: 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.