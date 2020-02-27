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وأضاف: "هناك مشاكل في السودان منها الدين الخارجي والوضع الاقتصادي، وزيارتي تعد إشارة إلى الدول، التي لم تر التغيير في السودان"، مضيفا: "لكن يجب دعم السودان".
وتابع الرئيس الألماني: "اتخذنا خطوة أولى توفر 80 مليون يورو للتدريب المهني في السودان".
وأوضح أن محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء السوداني أكدت على الاعتماد على ألمانيا كشريك اقتصادي، وعلى التعاون التنموي بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الألماني: نسعى لإزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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