الخارجية الروسية: إعادة الاتصال الجوي بين حلب والقاهرة في أقرب وقت

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي "الخطط القادمة تشمل استعادة الحركة الجوية بين حلب والقاهرة".

وتم إغلاق مطار حلب منذ عام 2012 بسبب الهجمات الإرهابية المستمرة، وانطلقت في 19 من الشهر الجاري الجاري أول رحلة منذ ثمان سنوات، قادمة من مطار دمشق، وعلى متنها 120 راكباً، منهم وزير النقل علي حمود ووزير السياحة محمد مارتيني.

وحرر الجيش العربي السوري كامل مدينة حلب في نهاية عام 2016، فيما أطلق عملية عسكرية لتحرير ريف حلب الشمالي الغربي وريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب في السادس من شهر مايو/ أيار الماضي، وتمكن من تحرير عدد من البلدات والقرى.