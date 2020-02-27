البرلمان العراقي يرجئ التصويت على الحكومة الجديدة بسبب عدم اكتمال النصاب

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وأضاف أن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن رئيس مجلس النواب كان قد طرح على رؤساء الكتل خيار تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي إلى السبت المقبل".
وفي وقت سابق، قررت رئاسة البرلمان عقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي اليوم الخميس.
وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.
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