الهيئة الوطنية للحج بالسعودية: نتوقع استئناف العمرة قريبا وتعليق الحج مستبعد

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الخميس 27 فبراير/ شباط، أن المملكة ستستأنف رحلات الحج والعمرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة المتعلقة بالفحص والتعامل مع الأمر.

وتابع بقوله: "أتوقع أن يكون هذا الاستئناف في وقت قريب جدا".

وفيما يتعلق بمدى تأثير الأوضاع الراهنة وتفشي فيروس كورونا في بعض الدول على موسم الحج، أوضح شعبان: "حسب خبرتي فإن أكثر من وباء تفشى في سنوات سابقة ومنها إنفلونزا الخنازير والطيور، إلا أن المملكة لم تعلق الحج حينها، بل اتخذت كافة التدابير اللازمة دون تعليق الحج".

واستبعد تعليق الحج خلال الموسم الحالي، خاصة أنه على بعد نحو 5 أشهر من الآن، في ظل توقعات بتراجع انتشار المرض.

وأشار إلى أن الحجوزات الخاصة بالعمرة علقت مؤقتا ولم تلغ بشكل نهائي، حتى يتم معالجة الأوضاع واستئناف الرحلات مرة أخرى.

في ذات الإطار قال سعد القرشي، مستشار شؤون الحرمين ورئيس لجنة الحج والعمرة السابق، إنه من المستبعد تأثير الفيروس على موسم الحج.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "فصل الصيف يقتل الجراثيم وهو ما يساهم في انخفاض انتشار الفيروس، كما أنه من المتوقع خلال هذه الفترة توصل بعض الدول لعلاج للفيروس، وأن السعودية اتخذت كافة الإجراءات التي تحول دون دخول المرض إلى المملكة".

وأشار إلى أن إلغاء رحلات العمرة في الوقت الراهن سيؤثر على شركات السياحة وكذلك الفنادق في السعودية، إلا أن المملكةتعمل حاليا على اكتشاف المرض قبل دخوله لأراضيها وإعادة الحالات المصابة إلى بلادها، وأنها ستستأنف الرحلات فور اتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة.

وشدد على أن كافة الرحلات التي كانت ستصل السعودية خلال الأيام الراهنة ألغيت حتى اتخاذ المملكة القرار بعملية الاستئناف مرة أخرى.

وأوضح أن اللجنة لم تحصر الأعداد التي ألغي حجزها أو التي حصلت على تأشيرة لأداء العمرة.

وشدد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعليق موسم الحج في الوقت الراهن.

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وأكدت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أن الجهات الصحية في المملكة اتخذت أعلى المعايير الاحترازية، والإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى بلاد الحرمين.

وفي بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع "تويتر"، قالت وزارة الخارجية، "تتابع المملكة عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".

وشدد البيان على أنه، "استكمالا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1. تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

2. تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3. تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.

واستثنت المملكة العربية السعودية فقط المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون داخل المملكة حاليا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، بيانا تجدد فيه التأكيد أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة.

وبحسب البيان، أكدت الوزارة تعليق الدخول لمن حصل (بالفعل) على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً، كخطوة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة إنها "تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين في الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة".