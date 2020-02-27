مقتل مدني سوري بصاروخ إسرائيلي عند خط "برافو" في الجولان

وقال مراسل سبوتنيك في القنيطرة، أن طائرة إسرائيلية استهدفت الشاب عماد الطويل بصاروخ موجه في بلدة "حضر"، مشيرا إلى أن تحليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في سماء الجولان السوري المحتل واكب عملية الاغتيال.
وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان أن "سكان حضر عند المدخل الجنوبي للبلدة، سمعوا دوي انفجار متوسط الشدة قرب تل الحمرية بريف القنيطرة الشمالي، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي، ليتضح لاحقا أن طائرة إسرائيلية استهدفت الشاب الطويل، ما أسفر عن مقتله".
ولفت المراسل إلى أن المعلومات لا زالت شحيحة عن ظروف وأسباب اغتيال الشاب عماد الطويل، ولم يتم التأكد من علاقته بلجان المقاومة الشعبية في الجولان.
وبين المراسل أن الطائرات الإسرائيلية مستمرة بالتحليق في أجواء القسم المحتل من "جبل الشيخ".
وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع قيام الجيش التركي بدعم مسلحي "جبهة النصرة" وفصائل أخرى لاستعادة ما خسرته من مساحات شاسعة شمال غرب سوريا لصالح الجيش السوري.
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