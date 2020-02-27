«ديوا»: 20 مليون درهم لدعم مسرعات الابتكار العام الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان



كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رصد 25 مليون درهم لدعم مسرعات وحاضنات الابتكار للعام الجاري 2020، مقارنة مع 20 مليوناً في العام الماضي.

وافتتح سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «المؤتمر السنوي التاسع للابتكار والمستقبل» الذي تم تنظيمه، أمس، تحت شعار «استشراف مستقبل الخمسين عاماً القادمة»، بالتزامن مع «شهر الإمارات للابتكار»، وشارك فيه رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري، وسلطان النيادي؛ وكل من هنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الألمانية، وكريس هوف، مدير الاستراتيجية في شركة كوفاكس؛ وأرنولد جوتمان، الشريك التنفيذي الأول في مؤسسة «جارتنر»، ونخبة من المبدعين والمبتكرين الذين ناقشوا عدداً من الموضوعات تضمنت استشراف مستقبل الخمسين عاماً المقبلة، والثورة الصناعية الرابعة، وأحدث التوجهات التقنية للمستقبل، وغيرها.

حضر المؤتمر الذي عقد في فندق هيلتون الحبتور سيتي دبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، وعدد كبير من الموظفين.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الطاير إلى أن الهيئة تضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتها، لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة، يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد، والشركات، والقطاع الحكومي، والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

مأسسة الابتكار

وأوضح أن الهيئة نجحت في مأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية، ما أسهم في تحقيق نتائج تنافسية تفوق نخبة المؤسسات الخدماتية العالمية، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء العام الماضي إلى 3.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والفاقد من شبكات المياه إلى 6.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، كما حققت الهيئة أفضل النتائج العالمية في معدلات انقطاع الكهرباء لكل مشترك بمعدل 1.86 دقيقة انقطاع لكل مشترك سنوياً، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، وقد حافظت دولة الإمارات - ممثلة بـ«ديوا» - على المرتبة الأولى على مستوى العالم في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما أسهم الابتكار في تحقيق الهيئة للمركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 بنسبة 90.1%.

تقنيات إحلالية

وأضاف: «يستند تحقيق النتائج إلى الابتكار واعتماد التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وضمن مبادرة دبي 10X، أطلقنا مبادرة «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية للهيئة، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وبناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، وقد بدأنا النسخة الثانية من المبادرة (10X 2.0) لتقديم خدمات جديدة تلهم العالم وتعزز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر.

وقال: إذ نفخر بالإنجازات التي حققتها الهيئة بسواعد أبناء الوطن، فإننا نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل على ابتكار تجارب فريدة تعزز من سعادة جميع المعنيين، وتسهم في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وأن يكون «عام الاستعداد للخمسين» نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار نعمل خلاله على ابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة.

طموح زايد

وتضمن المؤتمر 4 جلسات رئيسية، الأولى بعنوان «جلسة ملهمة» مع رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، حيث تحدثا عن مهمة «طموح زايد» إلى الفضاء؛ والثانية بعنوان «التعامل مع المتغيرات المتسارعة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا»، والثالثة بعنوان «الثورة الصناعية الرابعة: استشراف مستقبل الخمسين عاماً القادمة»، أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان «أحدث التوجهات التقنية للمستقبل».

كما تم خلال المؤتمر تكريم 20 من الشباب المواطن، ضمن برنامج «سفراء الابتكار - قادة المستقبل» الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات»، ويهدف إلى دعم توجهات دولة الإمارات في تمكين الشباب من خلال الإبداع والابتكار، إضافة إلى تعزيز العمل التطوعي بين موظفي الهيئة.