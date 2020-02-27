إغلاق المدارس في اليابان بسبب فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس، إلى إغلاق المدارس الرسمية في البلاد موقتاً اعتباراً من الاثنين لتجنّب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال آبي:«الحكومة تضع صحة الأطفال وسلامتهم فوق كل اعتبار، ونطلب من كل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع أنحاء البلاد الإغلاق موقتاً اعتباراً من الثاني من آذار/مارس وحتى عطلة الربيع، مضيفاً أنه يتم بذل الجهود لمنع انتشار العدوى بين الأطفال في مختلف المناطق».

وفي العادة تبدأ عطلة الربيع في المدارس العامة في اليابان في أواخر آذار/مارس. وأغلقت العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في هوكايدو شمالاً الخميس، بعد أن طلب حاكم المقاطعة إغلاق المدارس الخاصة لمدة أسبوع.

فيما ذكرت مدينة أوساكا كذلك أنها ستغلق حضانات الأطفال، والمدارس الابتدائية، والمتوسطة.