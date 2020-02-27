عشرات المصابين في اليوم الثاني من الاحتجاجات على بناء مخيمات للمهاجرين في اليونان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشق مئات المتظاهرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، الأربعاء، بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، في اليوم الثاني من الاحتجاجات على إقامة مخيمات جديدة للمهاجرين. وهتف أحد المتظاهرين «ستموتون هنا».

وتعرض عشرة محتجين، وعشرات من عناصر الشرطة لإصابات طفيفة جراء مواجهات سجلت طوال اليوم في بلدة مانتامادوس التي تجري على مقربة منها أعمال إقامة مخيم لنحو سبعة آلاف مهاجر.

وقال كاهن البلدة الأب ستراتيس «نحن في حالة حرب. الشرطة لديها أسلحة ونحن لدينا قلوبنا وأرواحنا».

وشهدت الجزر اليونانية، ليسبوس وخيوس وساموس، الأكثر استقبالاً للمهاجرين، إضراباً عاماً، ودعا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الهدوء، بعد تجمّع نحو ألفي شخص أمام مركز للشرطة محاولين اقتحامه، وتصدّت لهم عناصر مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

بينما تظاهر في خيوس ألفا شخص، واقتحمت مجموعة فندقاً تستخدمه شرطة مكافحة الشغب ما أدى إلى إصابة ثمانية عناصر، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وبعد محادثات استمرت أسابيع ولم تسفر عن أي اتفاق مع مسؤولي الجزيرة حول موقع إقامة المخيم الجديد، أرسلت الحكومة معدات بناء إلى ليسبوس وخيوس حيث نشرت مئات من عناصر مكافحة الشغب، ما أثار غضباً عارماً.

وتعتبر أحزاب المعارضة أن خطط الحكومة تخالف قواعد الديمقراطية فيما يصفها مسؤولون محليون بأنها محاولة «وحشية» تهدف إلى «تحويل ليسبوس وخيوس بالقوة إلى سجنين».

وخلال تفقّده ميناء ألكسندروبوليس في شمال البلاد قال ميتسوتاكيس «أدعو إلى تهدئة النفوس». وأضاف أن «أعمال البناء بدأت بالفعل في المنشآت الجديدة»، مضيفاً أن المخيمات الجديدة «بعيدة جداً عن المناطق السكنية».

ويعيش أكثر من 38 ألف مهاجر، وصلوا بغالبيتهم من تركيا، في مخيمات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس في حين لا تتجاوز قدرة استيعابها 6200 شخص.

ورفضت السلطات المحلية خطط الحكومة بناء مخيمات جديدة بدلاً من مراكز الاستقبال المكتظة التي يعيش فيها طالبو اللجوء في ظروف صعبة.

ويشتكي سكان تلك الجزر من انعدام الأمن ومشكلات في الصحة العامة يحمّلون موجات المهاجرين مسؤوليتها، ويعارضون خطط بناء مخيمات حكومية جديدة لهم. وتقول الحكومة إن المخيمات الجديدة ستعتمد تدابير مراقبة مشددة على حركة الدخول والخروج، ستبدد بدرجة كبيرة مخاوف سكان الجزر إزاء «الفوضى» السائدة. وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي لإذاعة «سكاي راديو»، «نعمل على إنشاء 20 ألف نقطة إيواء على الجزر التي تضم حالياً أكثر من 42 ألفاً» من هذه المراكز. وأكد أنه لن يسمح بإبقاء الجزر عرضة بلا رادع إلى موجات الهجرة.