البرلمان التونسي يمنح حكومة الفخفاخ الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح البرلمان التونسي اليوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ الثقة، لتنسدل بذلك الستارة على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة، وبعد نقاش ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ، 32 عضواً ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلاً و6 عن حزب «النهضة»، ويشارك في الحكومة كل من حزب «التيار الديمقراطي» بثلاثة وزراء و«حركة الشعب» بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة «تحيا تونس» حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة «الإصلاح الوطني» في البرلمان.

وبذلك يُصبح الفخفاخ ثامن رئيس للوزراء في تونس مُنذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.