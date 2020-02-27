لبنان يسجل الحالة الثانية للإصابة بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس أكدت معلومات لتلفزيون النشرة اللبنانية، الأربعاء، عن تسجيل حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا. والحالة الجديدة هي امرأة كانت على متن الطائرة القادمة من إيران، كما تم أكتشاف الحالة المصابة الاولي على متنها أيضاً، وتم فحص نتائج التحاليل للمرأة وكانت أيجابية لحمل الفيروس. وبالفعل تم عزل الحالة الجديدة في الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بمستشفي بيروت الحكومى. شاهد أيضاً من بي بي سي: فيروس كورونا.. شوارع شبه خالية في بكين انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي عزفت الكمان وهي تخضع لجراحة في الدماغ عزفت مريضة الكمان خلال خضوعها لعملية جراحية على مستوى الدماغ في مستشفى كينغز كوليج بلندن. بي بي سي

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