دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ذكر الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، حسام الحياري، بأن الوزارة تتفهم قرار السلطات ذكر الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، حسام الحياري، بأن الوزارة تتفهم قرار السلطات السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً في اطار استكمال الجهود لمنع انتشارفيروس كورونا الجديد. اقرأ أيضاً : هام للأردنيين الحاصلين على تأشيرات سعودية لأداء العمرة.. تفاصيل وأضاف الحياري بأن هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع. اقرأ أيضاً : السعودية تعلق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً بسبب كورونا وفيما يتعلق بالمعتمرين الأردنيين الذين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب للعمرة، قال الحياري بأن الوزارة تنتظر قرار السلطات السعودية بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجد في حينه. اقرأ أيضاً : كيف ستتعامل السعودية مع فيروس كورونا في موسم العمرة ؟ وكانت الخارجية السعودية قالت في بيان سابق لها:إن الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشارفيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وتؤكد الوزارة حرص المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه .

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان من وزارة الأوقاف الأردنية حول قرار السعودية تعليق العمرة مؤقتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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