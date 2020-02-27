شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تصدرا قرارا بشأن مواطنيها الذين غادروا البلاد بالبطاقة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت وزارة الخارجیة الكویتیة كافة المواطنین الكویتیین الذین غادروا الى دول مجلس التعاون الخلیجي عبر الحدود البریة بواسطة البطاقة المدنیة العودة الى البلاد بالسرعة الممكنة وذلك للاستفادة من فترة السماح المحدودة التي منحتها حكومة المملكة العربیة السعودیة الشقیقة.

وأوضحت الوزارة في بیان صحفي الیوم الخمیس نشرته الوكالة الرسمية الكويتية "كونا" أن هذه الدعوة تخص من غادر باستخدام البطاقة المدنیة ولا تنطبق على مستخدمي جوازات السفر وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للوقایة من انتشار فیروس كورونا المستجد التي منها تعلیق العمل بالسماح بالتنقل باستخدام الهوية الوطنیة مشددا على ضرورة الالتزام باستخدام جواز السفر خلال هذه المرحلة لتسهيل أمورهم.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم، قال إنه بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة كبيرة من النواب، سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض.

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وأضاف الغانم وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب سيتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا".

وأوضح الغانم أنه سيتم خلال الجلسة اطلاع النواب والشعب الكويتي على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وجهوزية الحكومة واستعداداتها لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضا تفصيليا يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة.

وأكد الغانم أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت حتى يتم استيضاح كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين.

وشدد الغانم على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع كل في موقعه من أجل الحفاظ على سلامة كل من يقيم على هذه الأرض، سائلا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر وسوء.