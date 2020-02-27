شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم يؤجل مباريات بدورى أبطال آسيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة ببطولة دورى أبطال آسيا، بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التى أوقفت حركة السفر بين الدول.
وذكر الاتحاد، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن الاجتماعات ستعقد يومى 7 و 8 مارس المقبل؛ لبحث مستقبل البطولة وآلية التعامل مع الأوضاع، وفقا لقواعد التنافس العادل، لإنقاذ المسابقة الأكبر فى القارة، موضحا أنه تقرر تأجيل عدد من المباريات بالمسابقة، وهى الوحدة الإماراتى مع الاستقلال الإيراني، وبيرسبوليس الإيرانى مع التعاون السعودى فى الثانى من مارس المقبل، ومباراة أهلى دبى الإماراتى مع شاهر خودرو الإيراني، وسيباهان الإيرانى مع النصر السعودي، وسيول الكورى مع تشانجراى التايلاندى فى الثالث من مارس المقبل، ولقاء النصر السعودى أمام سيباهان الإيراني، المقرر إقامته فى السادس من أبريل القادم.
وأشار البيان إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد الدولى للعبة "فيفا"؛ لتحديد مصير مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
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