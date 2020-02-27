فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى 5 مدن إيرانية مؤقتا بسبب "كورونا"

محمد إبراهيم / الخليج 365

قالت شركة فلاي دبي، إنها قررت تعليق الرحلات الجوية مؤقتا إلى 5 مدن في إيران (أصفهان ولار ومشهد وشيراز وطهران).

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان، الخميس، أنها ألغت أيضا رحلات فلاي دبي من وإلى البحرين حتى 28 فبراير/شباط الحالي.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 26 شخصا حتى اليوم.

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في سياق آخر، فرضت ​طيران الإمارات​ (حكومية) فرض قيودا على السفر إلى ​السعودية​، امتثالاً لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية السعودية.

وعلقت السلطات السعودية، الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤقتا للحيلولة دون وصول فيروس "كورونا الجديد" البلاد، بحسب الخارجية السعودية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة الفيروس، الذي انتشر في دول عديدة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.