العراق يؤكد عدم تأثر صادراته النفطية بفيروس "كورونا"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام لم تتأثر بسبب فيروس "كورونا"، مؤكدة أن الشركات النفطية الأجنبية بضمنها الصينية، تعمل بشكل طبيعي.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة للأناضول، إن "الوضع الحالي غير مقلق بالنسبة للوزارة والشركات الأجنبية النفطية، بما فيها الشركات الصينية التي تعمل بشكل طبيعي".

وأوضح جهاد أن "عمليات إنتاج النفط وتصديره لم تتأثر بسبب فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "الوزارة اتخذت إجراءات للوقاية، منها تأجيل مجيء العمال الصينيين الخارجين في إجازة حاليا إلى بلادهم".

وبلغ المعدل اليومي الكلي لصادرات النفط العراقية لشهر يناير / كانون الثاني الماضي 3.649 ملايين برميل يوميا، وفق إحصائية رسمية لوزارة النفط.

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ودفع توسع دائرة تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) عالميا، بأسعار النفط الخام للهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، مقتربة من أدنى مستوياتها منذ أغسطس/ آب 2017، بالنسبة لخام برنت.

وحتى صباح الخميس، بلغ عدد البلدان حول العالم التي سجلت حالات اكتشاف للمرض على أراضيها، 50 بلدا، بصدارة كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وعند الساعة (09:00 ت،غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.04 بالمئة أو 55 سنتا إلى 52.28 دولارا للبرميل.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا" بالصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم، حتى يوم الأربعاء 2804 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.