الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى روما وبانكوك

محمد إبراهيم / الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، إعادة التشغيل التجاري المعتاد بحسب جدول الرحلات المعلن، إلى روما في إيطاليا وبانكوك في تايلاند.

وقالت الخطوط الكويتية في بيان، الخميس، إنها ستستأنف الرحلات إلى الجهتين اعتباراً من اليوم.

وأشارت إلى أن استئناف الرحلات، جاء بالتنسيق مع لجنة الطوارئ التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت متأخر الأربعاء، قالت الخطوط الكويتية إنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين.

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وذكرت الناقلة الوطنية، أن موعد مغادرتها مدينة ميلانو سيكون الساعة 2:25 مساء الخميس بتوقيت ميلانو ووصولها إلى مطار الكويت الدولي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الكويت.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا جميعهم قدموا من إيران.

وارتفع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس "كورونا" بالصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم بما فيها الصين، حتى يوم أمس الأربعاء 2804 حالة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.