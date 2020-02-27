استئناف غير مباشر للخدمات البريدية بين قطر ودول الحصار

محمد إبراهيم / الخليج 365

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية (حكومية)، استئناف دول الحصار (الإمارات، السعودية، مصر، البحرين)، تقديم الخدمات البريدية الموجهة لقطر، عبر سلطنة عمان، لأول مرة منذ بدء الحصار في يونيو/حزيران 2017.

وقالت الهيئة في بيان، الخميس، إن الاستئناف هو نتاج الاجتماع الذي حضرته جميع الدول المعنية، وأقيم بتنظيم خاص في مقر الاتحاد البريدي العالمي في مدينة بيرن بسويسرا، نهاية الشهر الماضي.

وحسب البيان، ستستأنف دول الحصار تقديم الخدمات البريدية الموجهة إلى قطر، عبر سلطنة عُمان خلال الشهر الحالي، بعد أن كانت موقوفة بشكل كامل منذ بداية الحصار.

وتابع البيان: "لم تتمكن الشركات البريدية في دولة قطر من استقبال أو إرسال الطرود البريدية إلى دول الحصار أو حتى استقبال وإرسال الطرود إلى بلدان أخرى من خلالهم بالفترة الماضية".

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وأشار إلى أن ذلك أثر على عدد كبير من المواطنين والمقيمين، الذين يستخدمون البريد في الخدمات التجارية أو للتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم في هذه الدول أو عبرها.

وأورد البيان بأن الشركة القطرية للخدمات البريدية (حكومية)، أتمت الاستعداد لاستئناف الخدمات البريدية مع دول الحصار، "حفاظاً على حقوق مستهلكي الخدمات البريدية في دولة قطر".

على صعيد آخر، تعمل الهيئة مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الشكوى المقدمة من دولة قطر، بشأن إيقاف دول الحصار للتعاملات البريدية، تبعاً للقواعد المتبعة لدى الاتحاد البريدي العالمي، وفق البيان.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.