إسرائيل تستولي على 4 ملايين دولار كانت بطريقها إلى غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الخميس، إنه أمر بالاستيلاء على 4 ملايين دولار، كانت بطريقها إلى قطاع غزة.

وقال بينيت في تغريدة على تويتر "وقّعت اليوم على أمر بوضع اليد على 4 ملايين دولار، تم تحويلها من إيران إلى حركة حماس".

وأضاف بينيت "الغرض من هذه الأموال، هو تطوير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، وتصنيع الأسلحة ودفع رواتب عناصر الحركة".

وزعم بينيت أن "الأموال تأتي من الحكومة الإيرانية".

ولم يوضح بينيت في تغريدته، كيف تم كشف هذه الأموال، ومصادرتها، وطريقة تحويلها.

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لكن الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، قال إن الأموال تمت مصادرتها من شركة صرافة في قطاع غزة.

وأضاف إن القرار الذي وقعه بينيت "سيحد من قدرة مالك الشركة في غزة وأفراد عائلته من العمل على المستوى الدولي من خلال تقييد حركتهم إلى بعض الدول وتقييد قدرة الشركة على تنفيذ نشاطات مالية من خلال المؤسسات الدولية".

وفي قطاع غزة، لم يصدر تعقيب فوري على ما ذكره "بينيت".

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