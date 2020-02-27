مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة بدون طيار أطلقت من غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، أن مقاتلات حربية أسقطت، الخميس، طائرة بدون طيار، أقلعت من قطاع غزة، فوق البحر المتوسط.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة طائرة بدون طيار، تم رصدها وهي تقلع من قطاع غزة، وتحلق بشكل استثنائي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط".

ولم تتضح مهمة هذه الطائرة بدون طيار أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها، حيث لم تصدر أي جهة في قطاع غزة، تعقيبا حول تصريح الجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.