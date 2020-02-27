الكويت تطلق اسم "مبارك" على أحد الصروح تخليدا لذكراه

اسطنبول – عدنان الحسين / الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على أحد الصروح الهامة في البلاد تخليداً لذكراه وتقديرا لمكانته.

وأكد المجلس في موقعه على "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لمكانته وتخليداً لذكراه، ولدوره المحوري في تشكيل حلف لمواجهة الغزو العراقي للكويت.

ونوه المجلس إلى دور مبارك الكبير الرافض للغزو العراقي للكويت، مشدداً على أن "هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبداً عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين".

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ونعى مجلس الوزارء الكويتي حسني مبارك الرئيس المصري السابق الذي توفي أول أمس الثلاثاء، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة للشعب المصري وأسرة الفقيد.

هذا ولم يسم المجلس الصرح الذي سيطلق عليه اسم الرئيس المصري الأسبق.

ووقف حسني مبارك إلى جانب الكويت ودول الخليج ضد الغزو العراقي لهذا البلد عام 1990 وأرسل آلاف العناصر من الجيش المصري لوقفه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.