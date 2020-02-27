تعليق الملاحة بمطار معيتيقة إثر استهدافه من ميليشيات حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، تعليق الملاحة في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، إثر استهدافه من قبل ميليشيا خليفة حفتر بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في موقع "فيسبوك".

وأوضح البيان أن ميليشيا حفتر استهدفت مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.

وأضاف أن الاستهداف "خرق جديد و متكرر لوقف إطلاق النار واستمرار لسجل ميليشيات حفتر الإجرامي في استهداف المدنيين".

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والأربعاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن مليشيات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة الأخيرة، بصواريخ غراد.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن ميليشيات حفتر، كثفت خلال اليومين الماضين، عمليات استهداف الأحياء المدنية بطريقة عشوائية.

وأضاف أن أصوات المدفعية الثقيلة هزت الثلاثاء والأربعاء، أرجاء العاصمة طرابلس، وأعلنت قوات الوفاق في نفس الوقت، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت مصادر النيران (مليشيات حفتر) والتي كانت تستهدف الأحياء المدنية.

وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.