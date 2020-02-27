“الآسيوي” يقرر تأجيل مباراة “النصر” و”سابهان” الإيراني

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صحيفة الخليج الالكترونية
وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل مباراة “النصر” السعودي و”سابهان” الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا حتى إشعار آخر.
يُذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر في وقت سابق تأجيل مباراة نادي “التعاون” السعودي أمام “بيرسبوليس” الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا؛ وذلك لتفشي فيروس “كورونا”.
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