شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول المصرية»: نخطط لإنتاج 7.5 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة البترول المصرية عن خطتها للوصول بإنتاج الغاز إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك خلال عام 2020/2021، وبإنتاج المكثفات يصل إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً.

كما أضافت الوزارة، أن من المخطط حفر عشر آبار في دلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات ستبلغ 328 مليون دولار، فضلاً عن توقيع 7 اتفاقات جديدة بإجمالي استثمارات ستصل إلى 690 مليون دولار، بالإضافة إلى منح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث، كذلك توقيع 4 عقود تنمية بإجمالي منح 20 مليون دولار.

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