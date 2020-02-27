السعودية تعلّق دخول المعتمرين مؤقتاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية أنّها علّقت مؤقّتاً دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها، وذلك في إطار سلسلة إجراءات احترازية ترمي لمنع وصول فيروس كورونا المستجدّ إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنّه في إطار «إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره» تقرّر «تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف (في المدينة المنورة) مؤقتاً، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً».

وأعلنت الوزارة أيضاً تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقّل من وإلى المملكة، لكنها استثنت من ذلك «السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية».

وأوضحت أنّ الهدف من ذلك هو أن «تتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول» وأوردت قناة الإخبارية السعودية الحكومية أنّ السلطات بدأت بتعليق السفر ببطاقة الهوية الوطنية عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.

وأكّد بيان الوزارة أنّ «هذه الإجراءات مؤقّتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة»، مشيرة إلى«دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس».