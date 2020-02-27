الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة دون طيار أقلعت من غزة باتجاه البحر المتوسط

القدس – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، اليوم الخميس: "أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة طائرة دون طيار تم رصدها وهي تقلع من قطاع غزة وتحلق بشكل استثنائي غربا فوق البحر الأبيض المتوسط".

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