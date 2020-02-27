"بعد تعليق العمرة"... ماذا تفعل إذا كنت قد حصلت على التأشيرة؟

وبحسب البيان، أكدت الوزارة تعليق الدخول لمن حصل (بالفعل) على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً، كخطوة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

​وقالت الوزارة إنها "تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين في الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة".

​وأشارت الوزارة إلى أنها تتلقى الاستفسارات على رقم "00966920002814، حيث تحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية: مصر، الجزائر، باكستان، الهند، إندونيسا، تركيا".

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​وأضافت الوزارة في بيانها أنه "يمكن الاستفسار على إيميل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة [email protected] و[email protected]، وحساب المركز على تويتر [email protected]".

أكدت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أن الجهات الصحية في المملكة اتخذت أعلى المعايير الاحترازية، والإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى بلاد الحرمين.

​وفي بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع "تويتر"، قالت وزراة الخارجية، "تتابع المملكة عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".