أمر ملكي سعودي جديد بشأن النيابة العامة

وأمر الملك سلمان "بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة، مدعي استئناف، على سلك أعضاء النيابة العامة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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ومن جانبه "ثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات".
وأكد المعجب أن القرار "يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي".
وطالب النائب العام السعودي منسوبي النيابة العامة "على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع".
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