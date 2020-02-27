رئيس الحكومة العراقية المكلف يطلب رسميا التخلي عن جنسيته البريطانية

بغداد – سبوتنيك. وجاء في الخطاب الرسمي، الذي أرسله علاوي للسفير البريطاني، اليوم الخميس "إلى سعادة سفير المملكة المتحدة السيد ستيفن هكي المحترم بغداد – العراق.. أتقدم لكم بطلب التخلي عن الجنسية البريطانية نظرًا لتبوئي منصب رئيس مجلس وزراء العراق حيث يتحتم علي التنازل عن أي جنسية أخرى".

ويعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية للتصويت على منح حكومة علاوي الثقة.

في سياق آخر، أكد علاوي، أن البرلمان سيصوت، اليوم الخميس، على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

وقال علاوي، في تغريدة على "تويتر": "غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين"، مضيفاً أن "الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته".

وتابع قائلا: "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع"، معتبرا أن "شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة".