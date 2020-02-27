رئيس الجزائر يعزي الملك سلمان

وكتب تبون في تغريدة له على "تويتر": "وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

​وتابع: "إثر هذا المصاب الجلل، أقدم تعازي الأخوية باسمي واسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق".

وأعلن أمس وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، وقال الأمير مشعل بن محمد بن سعود، عبر "تويتر"، "انتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم الاربعاء".

​وتابع "قد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره".

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، أعلن فيه وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، على أن "يصلى عليه يوم الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".