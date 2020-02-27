رسميا .. تعطيل الدراسة فى الكويت لمدة أسبوعين بسبب كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

قررت الحكومة الكويتية تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، حسب ما أفاد رئیس مركز التواصل الحكومى والناطق الرسمى باسم الحكومة طارق المزرم.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ذكر المزرم أنه تقرر عقب انتھاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائى، الیوم الأربعاء، تعطیل الدراسة فى جمیع المدارس والجامعات والكلیات الحكومیة والخاصة.

ويبدأ تعطيل الدراسة اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل، ولمدة أسبوعين، حيث يشمل القرار الطلاب وهيئة التدريس.

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وفى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد المصابين إلى 26 حالة، حيث أهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وقررت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشى فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتى وفاة بفيروس كورونا.