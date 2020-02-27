شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الرحلات الجوية فى مطار معيتيقة الليبى بعد تعرضه للقصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ليبيا وقف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الليبى بسبب تعرضه للقصف، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي للجيش الليبي، تفاصيل الخروقات التي ترتكبها المليشيات الإرهابية المسلحة في العاصمة طرابلس، بجانب عمليات إرسال الأسلحة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جماعات الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق الليبية التي يتزعمها فايز السراج، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التصدي للخروقات التركية واستمرار إرسال أنقرة الأسلحة إلى الإرهابيين عبر الحدود الليبية.

وعرض المتحدث الرسمي للجيش الليبي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده منذ قليل، فيديو يكشف الخروقات التي ارتكبها الرئيس التركى من خلال عدم التزامه بالقرارات الدولية التي نصت على حظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما وجه أحمد المسمارى، العزاء إلى جمهورية مصر العربية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مؤكدا أنه بطل حرب أكتوبر، كما تطرق المتحدث الرسمي للجيش الليبى، عن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبى لوقف تدخل تركيا في العاصمة طرابلس.

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وقال المتحدث الرسمي للجيش الليبى، إن الجيش الليبى رصد 31 خرقا حتى الآن لوقف إطلاق النار من جانب قوات الوفاق، موضحا أن قوات الوفاق تخرق الهدنة وتستهدف الأحياء الآمنة بالأسلحة الثقيلة.

ولفت اللواء أحمد المسمارى، إلى أن الجيش الليبى يقوم بواجبات الإمداد كما ينبغي، متابعا :"رصدنا خروقات للقانون الإنساني من الاستخبارات التركية ضد المدنيين الليبيين، ولافتا إلى أن الجيش التركي ومرتزقته الذني يمارسون العمليات الإرهابية في طرابلس يواصلون أعمالهم الإجرامية.