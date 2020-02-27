شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح عراقى يرقص بعد مقتل متظاهرين فى ساحة الخلانى ببغداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أحد المسلحين وهو يرقص بعد مقتل عدد من المتظاهرين في ساحة الخلاني في العاصمة العراقية بغداد، ونقلت الفيديو قناة "الحدث"، وقالت مصادر أمنية وطبية لـ"رويترز"، إن قوات الأمن العراقية، قتلت شخصا وأصابت 7، الأحد الماضي، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد، حيث يطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي فى البلاد خاصة من إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أفاد ناشطون عراقيون، بأن قوة ترتدى الزى المدنى اقتحمت ساحة الخلانى وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين، وأضاف الناشطون، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هناك إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين فى ساحة الخلانى".

يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، في وقت سابق ، أنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، دون تدخل أي طرف سياسي، وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه "الكابينة" خلال الأسبوع الجاري، "بعيدا عن الشائعات والتسريبات".

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وأعرب عن أمله في أن "يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

واجتاحت تظاهرات شعبية في مختلف أنحاء العراق، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

وعلى جانب آخر قد أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل، وكان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة مشتركة من فوج طواريء الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، شنت حملة تفتيش مفاجئة فى منطقة حى 30 تموز فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل".