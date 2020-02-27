شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة 53 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة وزيرة الصحة بمملكة البحرين فائقة الصالح ومشاركة وزراء الصحة ومن يمثلونهم من الدول العربية وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.
وتركز الدورة الجديدة للمجلس على مناقشة المستجدات المتعلقة بوباء فيروس "كورونا المستجد" حيث يقدم سفير الصين لدى مصر وممثلها لدى جامعة الدول العربية ليو لي جينج تقريرا مفصلا حول مستجدات هذا الوباء في الصين وجهود بلاده للتعامل مع الفيروس.
كما سيقدم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري عرضا شاملا حول وضع وباء كورونا المستجد في المنطقة العربية وكيفية التعاون العربي والدولي للتعامل مع هذا الوباء.
ويناقش المجلس أيضا بنودا تتعلق بإدارة الكوارث والطواريء في المجال الصحي خاصة في ظل الأحداث السياسية وما ترتب على النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية وعلى قطاع الصحة في تلك الدول وضرورة توحيد خطط الطواريء والكوارث وجاهزية المنشآت الصحية لتكون جاهزة للاستجابة السريعة للطواريء والكوارث.
كما ستشهد الدورة الوزارية عرض التجارب الناجحة والرائدة التي تقدمت بها كل من وزارات الصحة في السعودية وسلطنة عمان والعراق.
وكان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، وجه رسالة عاجلة إلى مجلس وزراء الصحة العرب، الذى ينعقد في دورته الثالثة والخمسين، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم العربى فى ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 78 ألف حالة وفقاً لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.
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