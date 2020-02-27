شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان 4 مناطق.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وتدني الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم 4 تنبيهات لأربع مناطق شملت: (المدينة المنورة – نجران- الباحة – جازان) .

وفي التفاصيل، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، تستمر حتى الساعة 12 ظهراً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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كما أصدرت “الأرصاد”، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات خيبر وينبع والحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع، وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد من تدنٍّ في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الـ 8 مساءً ، ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

وفي الباحة، نبهت “الأرصاد” من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المنطقة ، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.