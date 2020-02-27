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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "هاوس أوف مارلي" تطلق سماعة رأس لاسلكية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة "هاوس أوف مارلي" سماعة الرأس Redemption اللاسلكية الجديدة بسعر يبلغ 199 دولاراً أمريكياً.
وأووضحت الشركة الأمريكية أن سماعتها الجديدة من نوع In-Ears تأتي مصنوعة من الخيزران ومادةREGRIND المعاد تدويرها، وهو ما يجعلها صديقة للبيئة.
وأشارت "هاوس أوف مارلي" إلى أن السماعة اللاسلكية الجديدة مزودة بوظيفة عزل الضوضاء الفعالة، ومع هذه الوظيفة تبلغ مدة تشغيل البطارية 5 ساعات، وبدونها تصل المدة إلى 7 ساعات، وقد تمتد هذه المدة إلى 20 أو 28 ساعة بالاستعانة بحقيبة الشحن، وتتم عملية الشحن عبر مقبس USB-C.
وتدعم السماعة اللاسلكية فئة الحماية IPX4، وهو ما يجعلها مقاومة للعرق ورذاذ الماء.
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