مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بميلووكي الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة ميلووكي الأمريكية بولاية ويسكونسن، بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وقال ألفونسو موراليس رئيس شرطة ميلووكي، إنه حين بدأ إطلاق النار بعيد الظهر كان هناك أكثر من ألف موظف في المصنع التابع لـ«مولسون كورس»، الشركة الأمريكية-الكندية العملاقة المالكة لعلامتي «كورس» و«ميلر» الشهيرتين.

وأضاف أنّ عناصر الشرطة عثروا لاحقاً على المشتبه به، وهو رجل من سكان المدينة يبلغ من العمر 51 عاماً، جثة هامدة مصاباً بطلق ناري. مرجّح أن يكون قد انتحر، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ مطلق النار هو موظّف في المصنع طُرد لتوّه من عمله.

وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس دونالد ترامب:«إنّ قاتلاً شريراً أطلق النار في مصنع لشركة مولسون كورس للتخمير، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى، بعضهم جروحه خطرة».