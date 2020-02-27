أمريكا تستهدف "كتائب حزب الله" في العراق

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وحسب "روتيرز" قال ناثان سيلز منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة خلال إفادة صحفية "لا تزال جماعة كتائب حزب الله تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق... نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات".

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" في العراق أحمد الحميداوي، على لائحة الإرهاب.

وقال منسق جهود مكافحة الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز في مؤتمر صحفي اليوم: "إن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على المنظمة".

وقد اتهمت الولايات المتحدة "كتائب حزب الله" بالمسؤولية عن مقتل متعاقد أميركي يعمل في العراق في ديسمبر.