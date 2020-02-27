أمريكا تستهدف "كتائب حزب الله" في العراق

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وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" في العراق أحمد الحميداوي، على لائحة الإرهاب.
وقال منسق جهود مكافحة الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز في مؤتمر صحفي اليوم: "إن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على المنظمة".
وقد اتهمت الولايات المتحدة "كتائب حزب الله" بالمسؤولية عن مقتل متعاقد أميركي يعمل في العراق في ديسمبر.
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