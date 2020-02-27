البحرين تقرر تمديد إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي

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وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" أعلنت وزارة الصحة في البحرين ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث أجريت لهم الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.
وتابعت الوزارة أن فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
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