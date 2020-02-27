الجيش السوري يطوق نقطة المراقبة التركية في ريف حماة الشمالي الغربي

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها الصباحية في ملاحقة فلول التنظيمات المسلحة على محور سهل الغاب، وتمكنت من السيطرة على بلدات "العنكاوي" و"شهرناز" و"العميقة" و"ميدان غزال" و"العريمة" و"الشولين" و"الفطاطرة" و"طنجرة" وجبال "شحشبو" و"رويد" و"بطمة" و"عميقة"، بالإضافة إلى بلدة "شير مغار" التي أقام الجيش التركي نقطة مراقبة في محيطها.
وأكد المراسل أن وحدات الجيش السوري باتت تطوق بالكامل نقطة المراقبة التركية في "شير مغار" شمال غرب حماة، والتي تعد أكبر نقطة من نوعها في ريفي حماة وادلب.
من جهته أكد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" تطويق نقطة المراقبة التركية غرب حماة بشكل كامل من الاتجاهات الأربعة والتي كانت تقدم هذه النقطة الدعم الناري والعسكري للمجموعات المسلحة خلال الفترة الماضية.
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