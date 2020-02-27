"الصحة العراقية" تعلن تسجيل حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان له إنه "تم اكتشاف حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد".

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وأضاف بحسب البيان الذي نشره موقع قناة "السومرية نيوز"، "تم أخذ الفحوصات المختبرية له وتم الحجر عليه وتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات موجبة".

وأشار البيان إلى أن المصاب "حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد".

وتابع "تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته حسب اللوائح الصحية العالمية".

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وأمس قررت السلطات الرسمية في العراق تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات لعشرة أيام بدءاً من الغد، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لوزارة الصحة العراقية، مساء أمس الأربعاء، أنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات اعتبارا من الخميس 27 شباط/ فبراير وحتى السبت 7 أذار/ مارس"، كما تقرر "حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان" و"غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية لذات الفترة الزمنية".

كما جاء في القرار منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وتقرر كذلك "إيقاف دخول الوافدين من الكويت والبحرين حتى إشعار آخر".