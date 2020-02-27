الجيش السوري يطهر 8 بلدات وقرى جديدة من مسلحي "النصرة" جنوب إدلب

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري (الفرقة 25 مهام خاصة) تقدمت ليل اليوم باتجاه مواقع جديدة على امتداد محور "جبل الزاوية - جبل شحشبو" بريف إدلب الجنوبي، وسيطرت على عدد من القرى والبلدات بعد معارك ضارية مع مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد" و"الحزب الإسلامي التركستاني".

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مصدر ميداني في (الفرقة 25 مهام خاصة)، أكد لـ "سبوتنيك"، أن تمهيدا ناريا كثيفا سبق تقدم مجموعات الاقتحام باتجاه عمق مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في السهول الممتدة بين جبلي "الزاوية" و"شحشبو".

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وانتهت العملية بالسيطرة على بلدات وقرى "كرسعا- حسانة -جبل البراغيتي - تل النبي طاهر -تل الشيخ طه- تل الدو - الفقيع – ترملا"، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين.

وتم تدمير هياكلهم الدفاعية ووعرباتهم المدرعة، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه المحور الشمالي لجبل الزاوية.

وأضاف المصدر، أن العمليات العسكرية التي رجال الجيش السوري مستمرة على محاور جبال "الزاوية" و"الأربعين" و"جبل شحشبو"، التي تتوسط المناطق الإدارية الفاصلة بين ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.