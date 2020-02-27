الجيش السوري ينتزع بلدتين من مسلحي "جبهة التحرير" بريف حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حماة، أن وحدات من الجيش السوري ترابط في بلدة "الحويز" شمال غرب حماة، أطلقت عملية عسكرية باتجاه بلدتي "الحواش" و"الحويجة"، منتزعة السيطرة عليهما خلال وقت قصير بعد تطهيرهما من مسلحي تنظيم "الجبهة الوطنية للتحرير" التابع للجيش التركي.

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وأكد المراسل، أن العملية المباغتة أسفرت عن تدمير هياكل ودفاعات التنظيم ومقتل معظم مسلحيه وتدمير مدرعات وعربات دفع رباعي تابعة لهم.

على خط مواز، أوضح المراسل بأن تقدم الجيش السوري على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي واقترابه من تطويق منطقة "جبل شحشبو" بالكامل، أجبر المجموعات المسلحة المنتشرة على ذا المحور بالانسحاب من بعض قرى سهل الغاب شمال غرب حماة، لتغتنم وحدات من الجيش السوري المرابطة في المنطقة فرصة فتح محور وتحقيق تقدم سريع باتجاه بلدتي "الحواش" و"الحويجة" والسيطرة عليهما وفرار من تبقى من مسلحي التنظيم باتجاه نقطة المراقبة التركية في "شير مغار" للاحتماء بداخلها هربا من نيران الجيش السوري.

وكان الجيش التركي قد أسس تنظيم "الجبهة الوطنية للتحرير" في أيار 2018 عبر دمج 11 تنظيما مسلحا يدين معظمهم بالولاء لتنظيم (الإخوان المسلمين)، فيما البقية يتحدرون من "القومية التركمانية"، وتم إدراج مسلحيهم مع مسلحي تنظيم آخر يدعى "الجيش الوطني"، على لوائح الرواتب التركية.