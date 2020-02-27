الخارجية المصرية تدين قرار الحكومة الاسرائيلية السماح ببناء 3500 وحدة سكنية

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، على صفحة الخارجية الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم، الأربعاء، أن القاهرة تدين القرار الإسرائيلي الخاص بالسماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار ينافي القانون الدولي، والممثل في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشددة على أن مثل هذه القوانين الإسرائيلية تقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتين.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إنه "اتخذ خطوات لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 الواقعة على الطريق بين القدس ومنطقة الأغوار".
وتقول فلسطين إن "المشروع يهدف إلى عزل وبتر مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني؛ بالتزامن مع خلق امتداد استيطاني، نحو الشرق، يربط القدس الشرقية بتكتل "معاليه أدوميم" الاستيطاني، وصولاً إلى البحر الميت شرقاً".
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