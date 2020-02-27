البحرين توقف جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان حتى إشعار آخر بسبب كورونا

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكدت شؤون الطيران المدني، بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا "كوفيد 19". مشيرة إلى أنها قامت بفحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

وشددت شؤون الطيران المدني بالبحرين، على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا "كوفيد 19".

كان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البحرين ارتفع إلى 33 مصاب بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، أن معظم الحالات التي تم تسجيلها تعود لمواطنين عائدين من إيران.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير/كانون الثاني حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

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© REUTERS / AHMED YOSRI

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير/شباط، حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويواصل الفيروس تفشيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، وبحسب أحدث البيانات الصادرة اليوم، أصيب 78064 شخصا منذ انتشار الفيروس. وبلغ عدد حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي 2715 شخصا حتى الآن.

لكن عدد الإصابات الجديدة في الصين مستمر في التراجع. وبذلك، تحول الانتباه الآن إلى حالات الإصابة خارج الصين وكيفية انتقالها بين البلدان.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الزيادة المفاجئة في الإصابات في بلدان خارج الصين "مقلقة جدا".