دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وحدة Xbox Series X القادمة تتيح إستئناف الألعاب بعد إعادة التشغيل ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت عملاق البرمجيات بعض المواصفات الجديدة لوحدة التحكم في الألعاب القادمة Xbox Series X التي تأتي بميزة إستئناف الألعاب بعد إعادة التشغيل، مع ميزة تتبع الأشعة للصوتيات.

قدمت مايكروسوفت اليوم مزيد من التفاصيل عن وحدة التحكم في الألعاب القادمة Xbox Series X، حيث كشف Larry Hryb عن لمحات جديدة من مميزات جهاز الألعاب المرتقب.

وتأتي أول المميزات التي كشف عنها اليوم في دعم إستئناف الألعاب المتعددة بآداء سريع لتتيح لمستخدمي منصة الألعاب الإستمرار في تجربة الألعاب بعد إعادة تشغيل وحدة Xbox Series X.

وتختلف هذه الميزة عما قدمت مايكروسوفت في Xbox One، حيث جاءت وحدة الألعاب السابقة بدعم إستئناف لعبة واحدة، إلا أن الإصدار القادم يتيح إستئناف مجموعة من الألعاب، عند إعادة تشغيل وحدة التحكم أو التبديل بين الألعاب، أو أيضاً الإستمرار من وضع الإستعداد في وحدة التحكم.

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من جانب أخر إستعرض Jason Ronald تقنية جديدة تعرف بتتبع الأشعة الصوتية في Xbox Series X، وهي تقنية تدعم إنتاج صوتيات متعددة الإتجاهات لتجربة تفاعلية غامرة في الألعاب، كما تدعم تمكين إضاءة واقعية أكثر، وتعزز إنتاج الصوت المكاني في وحدة التحكم في الألعاب.

يذكر أن شركة مايكروسوفت تخطط لعرض تفاصيل أكثر حول تجربة الصوت المكاني في Xbox Series X خلال مؤتمر المطورين الذي ينطلق خلال الشهر المقبل، كما تتعاون عملاق البرمجيات مع مطوري الألعاب لتحقيق الإستفادة من هذه التقنية الصوتية.

المصدر

هذا الموضوع وحدة Xbox Series X القادمة تتيح إستئناف الألعاب بعد إعادة التشغيل ظهر على التقنية بلا حدود.