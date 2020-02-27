مقتل 4 مدنيين جراء قصف النظام السوري على إدلب

إدلب/الخليج 365

قتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري المدعومة من روسيا على مركز مدينة إدلب، رغم تفاهمات أستانة واتفاق سوتشي.

وإستهدفت قوات النظام مع ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران بقصف مدفعي كثيف، مركز مدينة إدلب ومناطق سكنية محيطة بها في ساعات متأخرة من الليل.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الخليج 365، الخميس، من فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، فإن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال.

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وأضاف المراسل أن الفرق أنقذت عدد من المصابين من تحت الأنقاض ونقلتهم إلى المشافي.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.